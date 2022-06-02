МВД России и Минцифры создают ресурс для проверки выданных водительских удостоверений
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.
«В настоящее время совместно с Минцифры России создаётся новый ресурс для проверки выданных водительских удостоверений», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что сведения о выданных документах будут передавать в цифровой профиль гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг посредством витрины данных ГИБДД.
Ранее стало известно, что МВД России и Минцифры разрабатывают онлайн-базу, позволяющую агрегаторам такси и каршеринга проверять наличие прав у водителей.