МВД России и Минцифры создают ресурс для проверки выданных водительских удостоверений

Ресурс для проверки водительских удостоверений создаётся в МВД России совместно с российским Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

«В настоящее время совместно с Минцифры России создаётся новый ресурс для проверки выданных водительских удостоверений», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что сведения о выданных документах будут передавать в цифровой профиль гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг посредством витрины данных ГИБДД.

Ранее стало известно, что МВД России и Минцифры разрабатывают онлайн-базу, позволяющую агрегаторам такси и каршеринга проверять наличие прав у водителей.