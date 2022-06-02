МВД России и Минцифры создают ресурс для проверки выданных водительских удостоверений

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Ресурс для проверки водительских удостоверений создаётся в МВД России совместно с российским Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

«В настоящее время совместно с Минцифры России создаётся новый ресурс для проверки выданных водительских удостоверений», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что сведения о выданных документах будут передавать в цифровой профиль гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг посредством витрины данных ГИБДД.

Ранее стало известно, что МВД России и Минцифры разрабатывают онлайн-базу, позволяющую агрегаторам такси и каршеринга проверять наличие прав у водителей.

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