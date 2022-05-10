В России разрабатывают онлайн-базу для агрегаторов такси по проверке прав водителей

МВД России и Минцифры настраивают онлайн-базу, позволяющую агрегаторам такси и каршеринга проверять наличие прав у водителей.

«В настоящее время ведётся работа по заключению соглашения между Минцифры России и МВД России по настройке и адаптации витрины данных ГИБДД. Разработка соответствующих видов сведений начнётся после заключения вышеуказанного соглашения», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

Ранее Министерство цифрового развития России совместно с властями российских регионов и перевозчиками такси запустило программу бесплатных поездок для ветеранов Великой Отечественной войны.

До конца года будут просубсидированы поездки каждого ветерана на общую сумму до 3 тыс. рублей на человека.