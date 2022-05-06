Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно воспользоваться такси до конца 2022 года

Министерство цифрового развития России совместно с властями российских регионов и перевозчиками такси запустило программу бесплатных поездок для ветеранов Великой Отечественной войны. Программа будет действовать до конца 2022 года.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что обратиться за услугой можно будет вне зависимости от целей поездки.

«С ветераном смогут поехать сопровождающие родственники. Просубсидированы будут поездки каждого ветерана на общую сумму до 3 тыс. рублей на человека», — отметили в ведомстве.

Услуга распространяется на инвалидов и участников Великой Отечественной войны, военнослужащих последнего военного призыва в годы Великой Отечественной войны, а также лиц, работавших в ПВО в данный период.

«Заказать такси на любое удобное время сможет сам ветеран, его представитель или родственник, позвонив по телефону работника соцзащиты, прикреплённого к ветерану», — уточняется в сообщении.

Программа бесплатных поездок появилась в Московской области и 42 городах других регионов России 6 мая.

К 10 июня она появится во всех городах, где работают перевозчики такси и проживают ветераны. Таким образом, сервис будет доступен для более чем 26 тыс. ветеранов.

Ранее сообщалось, что на поддержку ветеранов в Томской области будет направлено более 50 млн рублей.