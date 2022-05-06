На поддержку ветеранов в Томской области будет направлено более 50 млн рублей. Отмечается, что это дополнительные соцвыплаты к пенсиям и федеральным льготам.

Об этом информирует ИА REGNUM со ссылкой на заявление пресс-службы региональной администрации.

В сообщении также сказано, что эти деньги планируется потратить на ремонт домов участников войны и их вдов, а также на оказание ветеранам медицинских услуг.

«Также ветераны войны, труженики тыла и вдовы участников получат ежемесячные и единовременные выплаты. Непосредственно ко Дню Победы участники Великой Отечественной и труженики тыла получат дополнительные выплаты по распоряжению губернатора Томской области», — рассказали в администрации.

Ранее о выплатах ветеранам рассказали в Калининградской области.