На поддержку ветеранов в Томской области будет направлено более 50 млн рублей

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На поддержку ветеранов в Томской области будет направлено более 50 млн рублей. Отмечается, что это дополнительные соцвыплаты к пенсиям и федеральным льготам.
На поддержку ветеранов в Томской области будет направлено более 50 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом информирует ИА REGNUM со ссылкой на заявление пресс-службы региональной администрации. 

В сообщении также сказано, что эти деньги планируется потратить на ремонт домов участников войны и их вдов, а также на оказание ветеранам медицинских услуг.

«Также ветераны войны, труженики тыла и вдовы участников получат ежемесячные и единовременные выплаты. Непосредственно ко Дню Победы участники Великой Отечественной и труженики тыла получат дополнительные выплаты по распоряжению губернатора Томской области», — рассказали в администрации.

Ранее о выплатах ветеранам рассказали в Калининградской области. 

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