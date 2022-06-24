Портал о нарушителях ПДД «Витрина данных ГИБДД» начнёт работу с 1 июля

Портал с данными о злостных нарушителях ПДД «Витрина данных ГИБДД» начнёт работу в России с 1 июля.

Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

«Ввести в эксплуатацию с 1 июля 2022 года... подсистемы «Оперативная выборка данных», «Надзор ГИБДД» и «Витрина данных ГИБДД», — говорится в приказе.

С помощью портала работодатели смогут проверять водителей «на наличие многократных нарушений ПДД и лишение водительских прав».

Ранее замначальника ГИБДД России Олег Понарьин заявил, что ведомство готовит пакет изменений для получения водительских прав, итоговый документ пока не готов.

Также сообщалось, что МВД России и Минцифры создают ресурс для проверки выданных водительских удостоверений.

По данным газеты «Известия», объём автокредитования в России вырос на 48% в мае 2022 года по отношению к апрелю и достиг 36,7 млрд рублей.