Глава МВД запретил ГИБДД использовать ручные мобильные комплексы фотовидеофиксации
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Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. Её слова приводит «МВД МЕДИА».
«Владимир Колокольцев принял решение прекратить применение в повседневной деятельности подразделений Госавтоинспекции мобильных комплексов фотовидеофиксации, работающих в ручном режиме», — сказала Волк.
Отмечается, что на сегодняшний день на дорогах России работает 23,4 тыс. комплексов фотовидеофиксации.
В министерстве добавили, что функционал стационарных и передвижных комплексов позволяет фиксировать различные составы нарушений правил дорожного движения в автоматическом режиме.
Ранее начальник ГИБДД Михаил Черников сообщил о планах выпуска электронных водительских удостоверений в 2022 году.