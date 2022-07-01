Глава МВД запретил ГИБДД использовать ручные мобильные комплексы фотовидеофиксации

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев запретил сотрудникам ГИБДД использовать мобильные комплексы фотовидеофиксации, работающие в ручном режиме.

Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. Её слова приводит «МВД МЕДИА».

«Владимир Колокольцев принял решение прекратить применение в повседневной деятельности подразделений Госавтоинспекции мобильных комплексов фотовидеофиксации, работающих в ручном режиме», — сказала Волк.

Отмечается, что на сегодняшний день на дорогах России работает 23,4 тыс. комплексов фотовидеофиксации.

В министерстве добавили, что функционал стационарных и передвижных комплексов позволяет фиксировать различные составы нарушений правил дорожного движения в автоматическом режиме.

Ранее начальник ГИБДД Михаил Черников сообщил о планах выпуска электронных водительских удостоверений в 2022 году.