«За мужество и героизм»: Путин присвоил старшему лейтенанту Александру Попову звание Героя России посмертно

Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России (посмертно) старшему лейтенанту Александру Попову «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга». Как заявили в Минобороны, Попов ценой своей жизни обеспечил удержание одного из стратегически важных рубежей в ходе специальной военной операции в поддержку Донбасса. С 24 февраля медалью «Золотая Звезда» были удостоены более десяти представителей Вооружённых сил РФ, некоторые из них — посмертно.

В понедельник, 27 июня, президент Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно старшему лейтенанту Александру Попову. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Кремля.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации старшему лейтенанту Попову Александру Николаевичу (посмертно)», — говорится в документе.

Согласно данным Министерства обороны РФ, взвод Попова в составе батальонно-тактической группы выполнял задачу по прикрытию позиций российских войск, когда украинские националисты предприняли попытку прорыва с целью дальнейшего захода в тыл подразделений Вооружённых сил РФ. В ходе боестолкновения Александр выстрелом из установки ПТУР уничтожил девять украинских боевиков и продолжал бой с националистами, даже несмотря на ранение.

«Подразделением под командованием старшего лейтенанта Александра Попова был нанесён существенный урон вооружённым формированиями националистов: уничтожены более 20 боевиков и семь единиц бронетехники, после чего враг отступил. До последнего выполняя воинский долг, проявляя мужество и героизм, Александр Попов ценой своей жизни обеспечил удержание стратегически важного рубежа. Благодаря смелым и решительным действиям, проявленной самоотверженности, мужеству и отваге старшего лейтенанта Александра Попова удалось сдержать натиск превосходящих сил врага, отбить многократные атаки противника и не допустить прорыва оборонительных рубежей», — говорится в сообщении ведомства.

© Министерство обороны РФ

Ранее в этом месяце звание Героя России президентским указом было присвоено старшему сержанту Мергену Донгаку за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик.

Подразделение, в которое входил Донгак, должно было удерживать под контролем переправу для обеспечения оперативного продвижения российских войск вглубь территорий, подконтрольных украинским националистам. Противник, имевший превосходство по численности, предпринял попытку сорвать наступление. В ходе боя Мерген вынес из-под огня командира взвода, получившего тяжёлое ранение, после чего принял командование на себя.

«Взвод под командованием старшего сержанта Мергена Донгака успешно отразил все атаки превосходящих сил противника. При этом были уничтожены 15 националистов, а также два кочующих пикапа с миномётами. Оставшиеся в живых боевики обратились в бегство. После боя Мерген обеспечил эвакуацию командира взвода в медицинский отряд специального назначения, чем спас ему жизнь», — сообщали в Минобороны России.

Отметим, что первым удостоенным звания Героя России с начала спецоперации стал командир десантно-штурмовой роты гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной) старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов. Потомственный офицер, уроженец Дагестана погиб 24 февраля в ходе боестолкновения с превосходящими силами противника, который открыл огонь на поражение, используя гражданских в качестве живого щита. Гаджимагомедов продолжал вести бой с украинскими неонацистами, несмотря на тяжёлые ранения, он подорвал себя и окруживших его боевиков гранатой.

© Министерство обороны РФ

3 марта Владимир Путин в ходе заседания Совбеза указал, что Нурмагомед пошёл на такой шаг, понимая, «с кем имеет дело, — с неонацистами, которые издеваются над пленными и зверски их убивают».

«Я русский человек, и, как говорится, у меня в роду кругом Иваны да Марьи. Но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова — уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать: я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин... Всех из более чем трёхсот национальных групп и этнических групп России просто невозможно перечислить — думаю, вы меня понимаете, — но я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего, сильного, многонационального народа России», — подчёркивал президент.

Также звания Героя России были удостоены: лейтенант Балдан Цыдыпов, заместитель командира штурмового авиационного полка подполковник Дмитрий Литвинов, штурман истребительного авиационного полка майор Виктор Дудин, депутат Госдумы Адам Делимханов, командир зенитного ракетного дивизиона Алексей Панкратов, полковник Алексей Бернгард, командир танковой роты капитан Алексей Лёвкин, командир танковой роты отдельной бригады береговой обороны старший лейтенант Антон Старостин, заместитель командира ОМОНа Росгвардии полковник полиции Андрей Фроленков, начальник центра специального назначения «Витязь» полковник Александр Белоглазов, старший сержант Юрий Нимченко, ефрейтор контрактной службы Дамир Гилемханов (посмертно), майор Сергей Панов (посмертно), лейтенант Росгвардии Максим Концов (посмертно), подполковник ВС ДНР, командир батальона «Спарта» Владимир Жога (посмертно).