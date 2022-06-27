Путин присвоил звание Героя России посмертно старшему лейтенанту Александру Попову

Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором присвоил старшему лейтенанту Александру Попову звание Героя России посмертно.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации старшему лейтенанту Попову Александру Николаевичу (посмертно)», — говорится в документе.

По информации ТАСС, Попов с целью удержания стратегически важного рубежа в ходе специальной военной операции по защите Донбасса пожертвовал своей жизнью.

Ранее Путин присвоил звание Героя России посмертно комбату «Спарты» полковнику Владимиру Жоге с позывным Воха.