Путин присвоил звание Героя России посмертно старшему лейтенанту Александру Попову
- РИА Новости
«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации старшему лейтенанту Попову Александру Николаевичу (посмертно)», — говорится в документе.
По информации ТАСС, Попов с целью удержания стратегически важного рубежа в ходе специальной военной операции по защите Донбасса пожертвовал своей жизнью.
Ранее Путин присвоил звание Героя России посмертно комбату «Спарты» полковнику Владимиру Жоге с позывным Воха.