Герой России Теплинский вручил госнаграды военнослужащим России

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Герой России генерал-полковник Михаил Теплинский вручил государственные награды бойцам Воздушно-десантных войск ВС России, отличившимся в ходе боевых действий на Украине. Награждение прошло в полевых условиях.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Герой России генерал-полковник Михаил Теплинский вручил ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с изображением мечей, а также «За отвагу», Суворова и Жукова личному составу подразделений ВДВ», — говорится в сообщении ведомства.

Всего госнаграды получили 11 военнослужащих Вооружённых сил России.

Сообщается, что один из награждённых вытащил из-под миномётного обстрела беспилотник «Орлан-10», который содержал важные разведданные, а ещё один военнослужащий эвакуировал людей во время обстрела украинскими военными. 

15 июня президент России Владимир Путин наградил подразделение российских Вооружённых сил за проявленный героизм орденом Жукова, награду получил 239-й гвардейский танковый полк.

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