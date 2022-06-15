Путин наградил 239-й гвардейский танковый полк орденом Жукова за массовый героизм и отвагу

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Президент России Владимир Путин наградил подразделение российских Вооружённых сил за проявленный героизм орденом Жукова, награду получил 239-й гвардейский танковый полк.
Путин наградил 239-й гвардейский танковый полк орденом Жукова за массовый героизм и отвагу
  • РИА Новости

«Наградить орденом Жукова 239-й гвардейский танковый Краснознаменный орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбургский казачий полк», — говорится в указе Путина.

В документе утверждается, что орден присуждён за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите государственных интересов.

Орден Жукова учреждён 9 мая 1994 года.

20 мая президент России подписал указ о награждении погибшего в 2016 году командира батальона «Спарта» ДНР Арсена Павлова (Моторолы) орденом Мужества посмертно.

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