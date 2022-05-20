Путин подписал указ о награждении Моторолы орденом Мужества посмертно

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибшего в 2016 году командира батальона «Спарта» ДНР Арсена Павлова (Моторолы) орденом Мужества посмертно.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения задач по обеспечению защиты прав и свобод соотечественников, наградить орденом Мужества Павлова Арсена Сергеевича (посмертно)», — говорится в документе.

Арсен Павлов погиб 16 октября 2016 года при взрыве в лифте дома в центре Донецка.

Военный корреспондент Семён Пегов специально для RT взял интервью у вдовы Арсена Павлова (Моторолы) Елены.