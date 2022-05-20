Путин подписал указ о награждении Моторолы орденом Мужества посмертно
- РИА Новости
- © Игорь Маслов
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения задач по обеспечению защиты прав и свобод соотечественников, наградить орденом Мужества Павлова Арсена Сергеевича (посмертно)», — говорится в документе.
Арсен Павлов погиб 16 октября 2016 года при взрыве в лифте дома в центре Донецка.
Военный корреспондент Семён Пегов специально для RT взял интервью у вдовы Арсена Павлова (Моторолы) Елены.