Путин подписал указ о награждении Моторолы орденом Мужества посмертно

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибшего в 2016 году командира батальона «Спарта» ДНР Арсена Павлова (Моторолы) орденом Мужества посмертно.
Путин подписал указ о награждении Моторолы орденом Мужества посмертно
  • РИА Новости
  • © Игорь Маслов

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения задач по обеспечению защиты прав и свобод соотечественников, наградить орденом Мужества Павлова Арсена Сергеевича (посмертно)», — говорится в документе

Арсен Павлов погиб 16 октября 2016 года при взрыве в лифте дома в центре Донецка.

Военный корреспондент Семён Пегов специально для RT взял интервью у вдовы Арсена Павлова (Моторолы) Елены.

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