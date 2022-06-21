«Лётчик погиб»: самолёт Су-25 потерпел крушение в Ростовской области

Самолёт Су-25 потерпел крушение во время учебно-тренировочного полёта в Ростовской области, сообщили в пресс-службе Южного военного округа. В результате инцидента погиб лётчик. В пресс-службе ЮВО уточнили, что полёт выполнялся без боекомплекта, самолёт упал в безлюдном месте. По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность.

Самолёт Су-25 потерпел крушение во время учебно-тренировочного полёта в Ростовской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

«21 июня в Ростовской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полёта потерпел катастрофу самолёт Су-25. Лётчик погиб», — цитирует пресс-службу ТАСС.

В ЮВО уточнили, что полёт выполнялся без боекомплекта. По данным ведомства, Су-25 упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет.

«По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность. На месте работает комиссия ВКС России», — говорится в сообщении.

По неподтверждённым данным некоторых СМИ, самолёт мог выполнять полёт на низкой высоте и врезаться в ЛЭП.

Предыдущий инцидент с самолётом Су-25 произошёл 17 июня в Белгородской области: борт также потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полёта. Пилот самолёта остался жив. Предварительной причиной крушения также была названа техническая неисправность.

Недавние авиапроисшествия в России

В начале апреля в Ленинградской области разбился истребитель МиГ-31, экипаж самолёта катапультировался. Причиной аварии стали технические проблемы.

1 мая в Красноярском крае в районе деревни Голубевка потерпел крушение легкомоторный самолёт, на борту которого находились два человека.

В результате произошедшего один человек погиб, второй был доставлен в медицинское учреждение. Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В июне инцидент с крушением легкомоторного самолёта произошёл под Тверью: пилот Zlin 142, которому также принадлежал борт, попытался сымитировать элемент отказа двигателя во время пилотирования и не справился с управлением. Самолёт упал в лесополосе вблизи аэродрома Ржев. В результате инцидента пилот и пассажир получили травмы и были госпитализированы.

«Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ в связи с крушением легкомоторного самолёта в Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — сообщали в СК.

В начале февраля на Камчатке потерпел крушение самолёт Ан-2, летевший из Елизовского района в село Тымлат. На борту находились два члена экипажа без пассажиров, оба погибли.

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

В марте 2020 года в Краснодарском крае потерпел крушение учебно-тренировочный самолёт L-39. В результате произошедшего погиб курсант четвёртого курса Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков. Пилот выполнял плановый тренировочный полёт без боекомплекта, рассказали в Минобороны, отметив, что налёт курсанта на самолётах данного типа составляет более 60 часов.

Там добавили, что пилот отводил истребитель от ближайшего населённого пункта, что позволило избежать разрушений на земле. Лётчик применил систему катапультирования, но для её штатной работы не хватило высоты.

В 2016 году в Подмосковье также произошла авария с участием истребителя Су-27. Самолёт принимал участие в показательных выступлениях, приуроченных к открытию памятника авиаторам в Ашукине. Причиной катастрофы, по предварительным данным, стал отказ техники. Пилот отвёл самолёт от жилых домов, но сам не успел катапультироваться.

В октябре 2020 года в Хабаровском крае самолёт Су-34 потерпел аварию при проведении учебно-тренировочного полёта, лётчики катапультировались. Их эвакуировали на аэродром базирования.

Ещё один похожий инцидент произошёл 22 сентября 2020 года, когда истребитель Су-30 потерпел крушение в Тверской области. Пилоты также смогли катапультироваться, после чего их направили на аэродром базирования. Самолёт упал в лесистой местности.