Истребитель МиГ-31 упал в Ленинградской области

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В Ленинградской области потерпел крушение истребитель МиГ-31, экипаж катапультировался. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).
Истребитель МиГ-31 упал в Ленинградской области
  • РИА Новости
  • © Павел Львов

«8 апреля в Ленинградской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полёта потерпел аварию самолёт МиГ-31», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, экипаж истребителя катапультировался.

К месту происшествия направлены три вертолёта Ми-8 поисково-спасательной службы

По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность.

В августе 2021 года самолёт МиГ-29 потерпел крушение в Астраханской области.

В результате инцидента пилот погиб.

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