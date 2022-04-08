Истребитель МиГ-31 упал в Ленинградской области
- РИА Новости
- © Павел Львов
«8 апреля в Ленинградской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полёта потерпел аварию самолёт МиГ-31», — приводит РИА Новости сообщение.
Как уточняется, экипаж истребителя катапультировался.
К месту происшествия направлены три вертолёта Ми-8 поисково-спасательной службы
По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность.
В августе 2021 года самолёт МиГ-29 потерпел крушение в Астраханской области.
В результате инцидента пилот погиб.