Истребитель МиГ-31 упал в Ленинградской области

В Ленинградской области потерпел крушение истребитель МиГ-31, экипаж катапультировался. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

РИА Новости

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«8 апреля в Ленинградской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полёта потерпел аварию самолёт МиГ-31», — приводит РИА Новости сообщение. Как уточняется, экипаж истребителя катапультировался. К месту происшествия направлены три вертолёта Ми-8 поисково-спасательной службы По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность. В августе 2021 года самолёт МиГ-29 потерпел крушение в Астраханской области. В результате инцидента пилот погиб.