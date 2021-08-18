Самолёт МиГ-29 потерпел крушение в Астраханской области. Как заявили в пресс-службе Южного военного округа, пилот погиб.

«18 августа 2021 года в Астраханской области при выполнении планового полёта потерпел крушение самолёт МиГ-29. Самолёт упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук... Лётчик погиб», — приводит ТАСС сообщение.

Уточняется, что полёт выполнялся без боекомплекта.

17 августа около подмосковного аэродрома Кубинка произошла авария во время тренировочного полёта опытного военно-транспортного самолёта Ил-112В.

В Объединённой авиастроительной корпорации заявили, что выживших при крушении самолёта в Московской области нет.