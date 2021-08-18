Самолёт МиГ-29 потерпел крушение в Астраханской области
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«18 августа 2021 года в Астраханской области при выполнении планового полёта потерпел крушение самолёт МиГ-29. Самолёт упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук... Лётчик погиб», — приводит ТАСС сообщение.
Уточняется, что полёт выполнялся без боекомплекта.
17 августа около подмосковного аэродрома Кубинка произошла авария во время тренировочного полёта опытного военно-транспортного самолёта Ил-112В.
В Объединённой авиастроительной корпорации заявили, что выживших при крушении самолёта в Московской области нет.