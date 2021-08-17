СК опубликовал видео с места крушения самолёта Ил-112В в Подмосковье

Следственный комитет России опубликовал на своём YouTube-канале видео с места крушения самолёта Ил-112В в Московской области.

Авиационный специалист Александр Романов в беседе с Life.ru, комментируя происшествие, заявил, что «cамолёт загорелся в течение минуты с небольшим».

«Опытнейшие пилоты, лётчики-испытатели 1-го класса. Если бы была возможность, хоть малейшая, выжить, они бы завершили полёт благополучно. Но здесь не было никаких возможностей. Там что-то перегорело, и самолёт был неуправляемым в полёте», — отметил он.

Ранее стало известно, что возле подмосковного аэродрома Кубинка произошла авария во время тренировочного полёта опытного военно-транспортного самолёта Ил-112В.

На борту находились три члена экипажа. Командир экипажа — Герой России и заслуженный лётчик-испытатель Николай Куимов.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности по факту крушения Ил-112В.