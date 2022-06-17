Самолёт Су-25 потерпел крушение во время учебного полёта в Белгородской области

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Самолёт Су-25 потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полёта в Белгородской области, лётчик жив. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
Самолёт Су-25 потерпел крушение во время учебного полёта в Белгородской области
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«17 июня в Белгородской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полёта потерпел аварию самолёт Су-25. Летчик катапультировался, силами поисково-спасательной службы эвакуирован на аэродром базирования. Угрозы здоровью лётчика нет», — приводит РИА Новости заявление.

По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

В апреле в Ленинградской области потерпел крушение истребитель МиГ-31, экипаж катапультировался. 

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