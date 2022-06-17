Самолёт Су-25 потерпел крушение во время учебного полёта в Белгородской области
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«17 июня в Белгородской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полёта потерпел аварию самолёт Су-25. Летчик катапультировался, силами поисково-спасательной службы эвакуирован на аэродром базирования. Угрозы здоровью лётчика нет», — приводит РИА Новости заявление.
По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность.
В апреле в Ленинградской области потерпел крушение истребитель МиГ-31, экипаж катапультировался.