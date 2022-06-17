Самолёт Су-25 потерпел крушение во время учебного полёта в Белгородской области

Самолёт Су-25 потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полёта в Белгородской области, лётчик жив. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

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