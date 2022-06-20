«В интересах иностранных граждан»: ФСБ задержала сотрудников налоговых органов за сбор сведений о силовиках

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета России, а также КГБ Белоруссии в рамках совместной операции задержали троих сотрудников налоговых органов и их посредника — они передавали данные о сотрудниках правоохранительных органов и военнослужащих иностранным гражданам. По данным ФСБ, с 2019 года участники преступного объединения собрали и передали заказчикам сведения в отношении более 30 человек. Как указали в СК, двух фигурантов дела заключили под стражу, двух других — под домашний арест.

Сотрудники ФСБ России во взаимодействии с СК РФ и КГБ Белоруссии пресекли сбор личных данных о силовиках в интересах граждан иностранных государств, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом РФ и Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь пресечена противоправная деятельность представителей частного сыска и сотрудников налоговых органов, связанная с незаконным сбором охраняемой законом информации в интересах третьих лиц, в том числе иностранных граждан», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, задержанные с 2019 года собрали информацию и передали заказчикам сведения о более чем 30 гражданах. Речь идёт о военнослужащих, сотрудниках правоохранительных и правоприменительных органов, в результате чего был нанесён ущерб государственной безопасности.

В Главном следственном управлении СК России по Москве в свою очередь добавили, что расследуются уголовные дела по статьям «получение взятки» и «посредничество во взяточничестве». В отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении ещё двух соучастников — домашний арест.

«По данным следствия, в период с 2019 по 2020 год трое сотрудников налоговых органов вступили в преступный сговор с целью получения незаконных денежных средств. Имея доступ к информационным системам, за денежные средства они предоставляли через посредника информацию об источниках дохода физических лиц, счетах, открытых в кредитных организациях, адресах регистрации и имуществе, а также другие сведения, составляющие охраняемую законом тайну, для представителей детективного агентства. Через непродолжительное время один из сотрудников уволился с занимаемой должности», — указали в пресс-службе столичного СК.

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Также отмечается, что сотрудники правоохранительных органов обыскали места жительства и работы задержанных. В ходе обыска были обнаружены и изъяты мобильные устройства, компьютеры, ноутбуки, документация и другие предметы, представляющие интерес для следствия.

Кроме того, следственные действия также проводились в Оренбургской, Ярославской и Псковской областях.

Задержание охранника организатора энергоблокады Крыма и ликвидация ячейки террористов

С начала июня сотрудники ФСБ провели ряд антитеррористических мероприятий, в числе которых задержание личного охранника организатора энергоблокады Крыма, украинского бизнесмена, бывшего вице-премьера республики Ленура Ислямова. Как выяснилось, он участвовал в деятельности незаконного вооружённого формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана»* на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ. Следователи возбудили уголовное дело по части второй статьи 208 УК. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

Напомним, в ноябре 2015 года были полностью прекращены поставки электроэнергии с Украины в Крым. До мая 2016-го действовал режим ЧС из-за дефицита электроэнергии. В декабре 2020 года Верховный суд Крыма признал Ленура Ислямова виновным в организации энергетической блокады полуострова. Его заочно приговорили к 19 годам колонии строгого режима.

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Кроме того, в Ростове-на-Дону была пресечена деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»**. Она состояла из 13 граждан стран Центрально-Азиатского региона, которые целенаправленно распространяли на территории РФ террористическую идеологию.

«В процессе конспиративных собраний ими осуществлялась вербовка в свои ряды жителей России из числа местных мусульман и трудовых мигрантов», — указывали в ФСБ.

* «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 01.06.2022.

** «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.