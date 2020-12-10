Организатор энергоблокады Крыма заочно получил 19 лет колонии
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По словам судьи, Ислямов прописан в Симферополе, имеет российское гражданство и находится в федеральном розыске.
Как уточняет агентство, он обвинялся в организации незаконного вооружённого формирования, диверсии и призывах к экстремизму.
В ноябре 2015 года были полностью прекращены поставки электроэнергии с Украины в Крым. На полуострове применялись веерные отключения. До мая 2016 года действовал режим ЧС из-за дефицита электроэнергии.
Власти оценивали потери от энергоблокады в миллиарды рублей. Глава республики Сергей Аксёнов выразил уверенность, что организаторы не смогут уйти от возмездия.