ФСБ разоблачила группу частных сыщиков, собиравших данные о силовиках

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Федеральная служба безопасности России вместе со Следственным комитетом и КГБ Белоруссии разоблачили частных сыщиков и работников налоговых органов, которые незаконно собирали и передавали заказчикам данные о силовиках.
ФСБ разоблачила группу частных сыщиков, собиравших данные о силовиках
  • РИА Новости

Как сообщила ФСБ, подозреваемые причастны к незаконному сбору данных о более чем 30 лицах, включая военнослужащих.

«Пресечена противоправная деятельность представителей частного сыска и сотрудников налоговых органов, связанная с незаконным сбором охраняемой законом информации в интересах третьих лиц, в том числе иностранных граждан», — сообщило ведомство.

С 2019 года группа передала заказчикам охраняемые сведения о военнослужащих, сотрудниках правоохранительных и правоприменительных органов.

«Возбуждены уголовные дела по ст. 290 (получение взятки) и 291.1 (посредничество во взяточничестве) УК России», — отметила ФСБ.

В конце декабря 2020 года российский президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому запрещается разглашать сведения об оперативно-разыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих.

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