Путин одобрил закон о запрете разглашать личные данные силовиков
- © РИА Новости / Алексей Никольский
Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что соответствующие изменения внесены в федеральный закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов».
Как пишет ТАСС, согласно закону, меры госзащиты распространяются на судей, прокуроров, следователей и дознавателей, оперативников, сотрудников ФСБ и Следственного комитета, а также органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД, Росгвардии, военнослужащих Вооружённых сил России, сотрудников органов принудительного исполнения и учреждений уголовно-исполнительной системы.
Также Путин подписал закон о требованиях к работе журналистов на митингах.