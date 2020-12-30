Путин одобрил закон о запрете разглашать личные данные силовиков

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Российский президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому запрещается разглашать сведения об оперативно-разыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих.
Путин одобрил закон о запрете разглашать личные данные силовиков
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что соответствующие изменения внесены в федеральный закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов».

Как пишет ТАСС, согласно закону, меры госзащиты распространяются на судей, прокуроров, следователей и дознавателей, оперативников, сотрудников ФСБ и Следственного комитета, а также органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД, Росгвардии, военнослужащих Вооружённых сил России, сотрудников органов принудительного исполнения и учреждений уголовно-исполнительной системы.

Также Путин подписал закон о требованиях к работе журналистов на митингах.

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