Путин одобрил закон о запрете разглашать личные данные силовиков

Российский президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому запрещается разглашать сведения об оперативно-разыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих.

Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что соответствующие изменения внесены в федеральный закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов».

Как пишет ТАСС, согласно закону, меры госзащиты распространяются на судей, прокуроров, следователей и дознавателей, оперативников, сотрудников ФСБ и Следственного комитета, а также органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД, Росгвардии, военнослужащих Вооружённых сил России, сотрудников органов принудительного исполнения и учреждений уголовно-исполнительной системы.

Также Путин подписал закон о требованиях к работе журналистов на митингах.