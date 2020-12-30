Путин подписал закон о требованиях к работе журналистов на митингах

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому представители СМИ, освещающие публичные мероприятия, должны будут соблюдать все обязанности и запреты, предусмотренные для участников митингов, демонстраций, шествий и пикетирований.
Путин подписал закон о требованиях к работе журналистов на митингах
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон запрещает журналистам проводить агитацию в поддержку или против целей публичного мероприятия.

Также они не должны выполнять функции по организации и проведению таких мероприятий, участвовать в обсуждении и принятии  решений.

Документ предусматривает запрет журналистам использовать различную символику и «иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения», средства агитации.

Кроме того, им нельзя будет скрывать отличительный признак представителя СМИ.

Также Путин подписал закон об ответных санкциях за цензуру российских СМИ.

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