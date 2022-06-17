Пограничники Крыма задержали охранника организатора энергоблокады полуострова Ислямова

Пограничники задержали в Крыму личного охранника организатора энергоблокады полуострова, украинского бизнесмена, бывшего вице-премьера республики Ленура Ислямова. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

«Сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым задержан гражданин Украины 1991 г. р. Установлено, что задержанный, находясь в составе НВФ на территории Украины, участвовал непосредственно в продуктовой блокаде и иных противоправных акциях в приграничных районах, а также лично осуществлял вооружённую охрану Ленура Ислямова», — приводит сообщение ТАСС.

В декабре 2020 года Верховный суд Крыма признал Ислямова виновным в организации энергетической блокады полуострова. Его заочно приговорили к 19 годам колонии строгого режима.

В ноябре 2015 года были полностью прекращены поставки электроэнергии с Украины в Крым. На полуострове применялись веерные отключения. До мая 2016 года действовал режим ЧС из-за дефицита электроэнергии.

Власти оценивали потери от энергоблокады в миллиарды рублей. Глава республики Сергей Аксёнов выразил уверенность, что организаторы не смогут уйти от возмездия.