«Система вышла из нас, а не мы из неё»: в Минобрнауки сообщили об исключении всех вузов России из Болонского процесса

Все российские образовательные организации исключены из Болонского процесса, заявил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев. По его словам, введение бакалавриата и магистратуры не повысило уровень подготовки выпускников, а четырёхлетнее обучение «оказалось недостаточным для полноценного формирования знаний». В Госдуме отметили, что выход РФ из Болонского процесса улучшит ситуацию с образованием в стране.

Все российские образовательные организации исключены из Болонского процесса, заявил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев во время расширенного заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Он напомнил, что 11 апреля Болонская группа объявила о прекращении представительства России и Белоруссии во всех структурах Болонского процесса.

«С учётом того, что наши ректоры, руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со специальной операцией, то фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса... Я бы сказал, что это Болонская система из нас вышла, а не мы из неё», — сказал Афанасьев.

По его словам, введение бакалавриата и магистратуры не улучшило уровень подготовки выпускников, а четырёхлетнее обучение в бакалавриате «оказалось недостаточным для полноценного формирования знаний».

Он добавил, что некоторые работодатели не признали уровень бакалавриата достаточным для назначения кандидатов на ключевые позиции.

«За все эти годы перечень программ специалитета не сокращался, а расширялся, отвечая тем потребностям, которые заявляли работодатели отрасли, прежде всего в ряде инженерных направлений», — заявил Афанасьев.

В ходе совещания зампредседателя Совфеда Константин Косачев высказал мнение, что участие России в Болонском процессе — «не самый удачный опыт». Он отметил, что Россия вступала в Болонскую систему с иллюзиями, что страна во всем должна соответствовать западным стандартам.

«С одной стороны, нам нужно искать собственный путь развития отечественной системы высшего образования, а с другой стороны — ни в коем случае не рубить с плеча, потому что то, что происходило в нашей стране в контексте развития системы образования в последние два десятилетия, не может быть сразу же отменено. Наши решения должны быть поэтапными», — подчеркнул вице-спикер.

АГН «Москва»

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Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова отметила, что Минобрнауки выступило с предложением отказаться от Болонской системы и разработать отечественную систему высшего образования, в основе которой должны быть интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента.

«Считаю, что национальная система высшего образования должна вобрать в себя как все достижения советской и русской школы, так и лучшие наработки последних лет, отвечать на запросы ректорского сообщества и реального сектора экономики», — сказала сенатор.

Член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Михаил Кузьмин в беседе с RT отметил, что выход РФ из Болонского процесса улучшит ситуацию с образованием в стране. Он также высказал мнение, что Россия ничего не выиграла от участия в процессе.

«Болонское соглашение давало право расширенного обучения. То есть расширить границы России и позволить обучаться за рубежом. Что дало это России и российскому образованию? На мой взгляд, ничего», — отметил он.

По словам депутата, Министерство образования работает над тем, чтобы вернуть истинную российскую форму образования.

«Это, конечно, улучшит ситуацию с образованием в нашей стране. Потому что мы будем получать образование с нашими историческими корнями, и наши гениальные ребятишки будут работать на наших производствах… Каких-то грандиозных, глобальных изменений, ухудшающих систему образования не будет», — рассказал он.

Напомним, 24 мая глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков призвал относиться к болонской системе образования как к прожитому этапу. Позднее в Минпросвещения заявили, что отказ от Болонской системы и переход на программы специалитета могут улучшить качество подготовки педагогов по всей стране.

При этом 2 июня Фальков уточнил, что в России, несмотря на отход от Болонской системы, сохранятся бакалавриат и магистратура. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что отказ от Болонской системы и переход на новые правила должен быть поэтапным.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что хотя изначально целью данной системы называлась стандартизация высшего образования во всех странах-участницах, на практике этого не произошло.

«То есть наши дипломы не получили полного признания. Всё было выборочно, всё было частично. Как всегда», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

С начала российской спецоперации на Украине многие студенты из России, которые учились за рубежом, перевелись в отечественные вузы в связи с тем, что за границей столкнулись с давлением из-за своего гражданства и национальности. Как рассказывали RT учащиеся, открыто о дискриминации студентам не объявляют, но создают все условия для отчисления.

В учебных учреждениях RT рассказали, что подвергшиеся притеснениям за рубежом студенты могут продолжить учёбу в российских вузах, места будут предоставляться на бюджетной основе.