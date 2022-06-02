Фальков: отказ от болонской системы не означает запрет бакалавриата и магистратуры

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что отказ от болонской системы не означает запрет бакалавриата и магистратуры.

«Понимаете, речь не идёт о том, что мы в одночасье вдруг отменим всё, с чем жили больше 20 лет, и вернёмся только к специалитету. Вовсе нет. Будут и бакалавриат, и магистратура», — сказал он в интервью «Коммерсанту».

По его словам, на это есть минимум три причины.

«Во-первых, есть выпускники наших школ, да и много других людей, которые симпатизируют этим форматам образования. Почему бы не дать им возможность реализовать себя через получение бакалаврского или магистерского образования? Во-вторых, у нас миллионы людей получили бакалаврское образование, а без степени магистра они не смогут дальше продвигаться. Потому что у нас есть квалификационные требования к должностям, особенно на государственной гражданской службе, на правоохранительной службе. Ты не сможешь быть, допустим, судьёй, если у тебя только бакалавриат по юриспруденции, нужно иметь степень магистра. Мы не можем этих людей ограничивать, это же конституционное право на образование», — рассказал Фальков.

Он добавил, что третья причина — это иностранные студенты.

«Мы входим в топ-7 стран в мире по количеству иностранных студентов. Для них это понятная система, они могут приезжать учиться и потом возвращаться к себе, продолжать обучение», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что Россия намерена выйти из болонского процесса и перейти к созданию отечественной системы образования.

Замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев заявил, что отказ от болонской системы в стране будет сопровождаться переходным периодом.

Он добавил, что для составления национальной системы потребуется профессионально-экспертная дискуссия.