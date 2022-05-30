Минобрнауки: отказ от болонской системы в России будет сопровождаться переходным периодом

Замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев заявил, что отказ от болонской системы в стране будет сопровождаться переходным периодом.

Об этом он заявил на заседании Совета ректоров творческих вузов в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.

«Система будет национальной, ориентирована на национальные интересы, с учётом наших международных интересов, с учётом интересов абитуриентов, с учётом интересов вуза... Ещё раз: ничего ломать через колено не будем, ни заставлять переписывать программы, планы и так далее, а спланировать переходный период в той структуре, которая будет нами поддержана всеми», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что для составления национальной системы потребуется профессионально-экспертная дискуссия.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты могут уже 6 июня обсудить вопрос выхода России из болонской системы.