Без насилия и угрозы его применения: Верховный суд РФ расширил пределы самообороны при проникновении в дом

Проникновение в жилище даже без насильственных намерений даёт право на необходимую самооборону, следует из нового постановления пленума Верховного суда РФ. Наряду с этим ситуация самообороны теперь применима к случаям, когда оборонявшийся защищался в условиях, свидетельствующих о реальной угрозе предстоящего нападения. Вместе с тем Верховный суд постановил, что при проверке судом утверждений подсудимого о действиях в рамках самообороны суд обязан исходить из принципа презумпции невиновности.

Верховный суд РФ расширил перечень ситуаций, в которых граждане могут прибегать к самообороне. Подробности нововведений изложены в новом постановлении пленума ВС РФ.

Отныне под посягательством, защита от которого допустима в пределах положений статьи УК РФ «Необходимая оборона», также подразумевается сценарий незаконного проникновения в дом против воли проживающего в нём лица.

Отмечается, что речь идёт о ситуациях, когда проникновение в дом не сопряжено как «с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица», так и с непосредственной угрозой применения такого насилия.

В прежней версии документа под посягательством, защита от которого допустима в рамках самообороны, подразумевались «общественно опасные деяния, сопряжённые с насилием, не опасным для жизни обороняющегося или другого лица». К их числу были отнесены побои, причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью, а также грабёж, совершённый с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья.

Кроме того, к необходимой самообороне теперь относятся ситуации, когда «защита была осуществлена при обстоятельствах, свидетельствующих о наличии реальной угрозы совершения общественно опасного посягательства».

В качестве примера Верховный суд приводит сценарий, в котором посягающий на нападение направлял в сторону оборонявшегося оружие, намереваясь применить его.

Кроме того, в новом постановлении говорится, что провокацией нападения не могут считаться «правомерные действия лица, в том числе направленные на пресечение нарушения общественного порядка».

Ещё один пункт постановления гласит, что при проверке судом утверждений подсудимого о действиях в рамках самообороны суд обязан исходить из принципа презумпции невиновности.

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«Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых подсудимым в свою защиту, лежит на стороне обвинения, а все сомнения в наличии состояния необходимой обороны и (или) виновности лица, обвиняемого в превышении её пределов, которые не могут быть устранены в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, толкуются в пользу подсудимого», — говорится в документе.

Отметим, что в конце 2021 года Владимир Путин заявил о целесообразности проверки существующей практики судебных разбирательств, касающихся необходимой самообороны. Президент высказался об этом в ходе прошедшего 9 декабря заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Глава государства отметил, что смысл действующих в этой сфере норм заключается в том, чтобы средства защиты соответствовали средствам нападения.

«Но тем не менее проанализировать существующую практику и защитить людей, которые защищаются сами и защищают жизнь и здоровье других граждан, безусловно, нужно», — сказал Путин, добавив, что обратится к Верховному суду с просьбой провести соответствующий анализ.

Комментируя изменения в законодательстве, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в нижней палате парламента поддерживают позицию пленума ВС РФ.

«Мы считаем, что недопустимо, когда люди защищают себя, своих детей и своё имущество, а потом сами оказываются на скамье подсудимых из-за того, что они якобы превысили допустимые пределы и совершали действия, которые вышли за соответствующие границы», — сказал депутат в беседе с RT.

По его мнению, в случае умышленного проникновения в его жилище (тем более если это происходит с угрозами) хозяин имеет право действовать любыми способами, чтобы отразить нападение.

В свою очередь, заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT назвал долгожданным решение внести изменения в существующее законодательство в сфере необходимой самообороны.

«Я уверен, что все эти четыре изменения — достаточно важных изменения — способны поменять складывающуюся на сегодняшний день судебную практику, позволят уйти от обвинительного уклона в делах о необходимой обороне и будут способствовать торжеству принципа справедливости, поскольку квалификация таких дел будет более объективной», — сказал юрист.