Адвокат Мысловский прокомментировал законопроект о превышении самообороны

Член Совета по правам человека, адвокат Евгений Мысловский прокомментировал законопроект о превышении самообороны.

«По моему мнению, такое право россиянам нужно. И, кстати говоря, зарубежная практика... говорит то же самое», — заявил он в беседе со «Взглядом».

Вместе с тем, отметил эксперт, встаёт вопрос о превышении пределов необходимой обороны.

«Если человек будет знать, что при нападении на другого человека, да ещё и находясь у него дома, ему могут дать отпор, который может закончиться печально, то он десять раз подумает», — пояснил Мысловский.

Как добавил эксперт, большинство граждан осознают свою ответственность.

Ранее газета «Известия» сообщала, что депутаты Госдумы направили на отзыв в кабмин законопроект, предлагающий предоставить гражданам право всеми способами защищать свою жизнь, родных и близких от нападения лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру.