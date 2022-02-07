Сенатор Клишас назвал спорными положения законопроекта о превышении самообороны

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас назвал спорными положения направленного депутатами в кабмин на отзыв законопроекта о превышении самообороны.

«Спорной новеллой законопроекта является предложение дать обороняющемуся право применять любое насилие (в том числе наносить тяжкие телесные повреждения), если нападающий посягнул на любое имущество, находящееся в жилище (например, продукты питания)», — приводит его слова РИА Новости.

Он выразил опасение, что законопроект исключает необходимость соизмерять степень опасности посягательства и наносимый нападающему вред.

«С учётом того, что авторы законопроекта предлагают при посягательстве на жизнь обороняющегося степень опасности угрозы оценивать, а при посягательстве на имущество такой оценки не проводить, данная новелла представляется очень спорной», — заключил Клишас.

Ранее законопроект, предлагающий предоставить гражданам право всеми способами защищать свою жизнь, родных и близких от нападения лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру, был направлен депутатами Госдумы на отзыв в кабмин.

Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT высказалась в пользу законопроекта.