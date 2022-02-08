Оправданный по делу о тройном убийстве Зобенков поддержал идею расширить самооборону

Житель Тверской области Александр Зобенков, которого суд оправдал по делу о тройном убийстве при самозащите, в стриме RT «Летучка» поддержал предложение о расширении рамок допустимой самообороны.

«Я, конечно, поддерживаю. В такой ситуации, в которой оказался я, могло случиться всё иначе — могла погибнуть вся моя семья. Я считаю, что нельзя идти в чужой дом с войной», — заявил Зобенков.

При этом он заявил, что следователям необходимо проводить «хорошую работу» и выяснять все обстоятельства, например, какие были отношения соседей до момента конфликта, как они жили до этого, и «всё должно правильно квалифицироваться».

«Прежде всего, я считаю, должно быть хорошее разбирательство по делу — выяснение всех обстоятельств и того, что привело к конфликту», — сказал он.

Ранее газета «Известия» сообщала, что депутаты Госдумы направили на отзыв в кабмин законопроект, предлагающий предоставить гражданам право всеми способами защищать свою жизнь, родных и близких от нападения лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру.

В мае 2020 года Зобенков стал фигурантом уголовного дела о тройном убийстве. Обвинение запрашивало для него 18 лет лишения свободы. Фигурант заявлял, что был вынужден применить нож в рамках самообороны, защищая семью и друзей во дворе собственного дома.

Суд пришёл к выводу, что мужчина действовал исключительно в целях обороны, и в сентябре 2021 года вынес оправдательный приговор.

Подробнее — в материале RT.