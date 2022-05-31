Верховный суд России расширил пределы самообороны при проникновении грабителей в дом

Согласно постановлению пленума Верховного суда России, состояние самообороны наступает даже в случае, если преступники вломились в дом, но не избивают жильцов и не угрожают насилием.

Как пишет РИА Новости, пленум дополнил список преступлений, при которых может применяться самооборона, «незаконным проникновением в жилище против воли проживающего в нём лица, не сопряжённым с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица».

Отмечается, что все сомнения в превышении пределов самообороны суды должны трактовать в пользу обвиняемого.

В феврале член Совета по правам человека адвокат Евгений Мысловский прокомментировал законопроект о превышении самообороны.