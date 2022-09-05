Задержан глава турфирмы: что известно о гибели девяти человек при восхождении на Ключевскую сопку на Камчатке

По данным Следственного комитета России, число погибших при восхождении на вулкан Ключевская сопка достигло девяти. Возбуждено два уголовных дела, в офисе организовавшей тур фирмы «Экстрим тайм» прошли обыски, её гендиректор задержан. Тем временем спасателям удалось высадиться на склон Ключевской сопки на отметке 1663 м, откуда отряд со скалолазным снаряжением начал продвижение к домику вулканологов на высоте 3,3 тыс. м. По последним данным, там находятся трое выживших членов туристической группы, которые вышли на связь.

Число погибших при восхождении на вулкан Ключевская сопка на Камчатке возросло до девяти, сообщили в Следственном комитете РФ. Всего в составе группы, которая 30 августа начала подъём на вершину, было десять туристов и два гида.

«По предварительной информации, 3 сентября 2022 года при восхождении на вулкан Ключевская сопка... группы туристов, прибывших из семи регионов России в составе десяти человек и двух гидов новосибирской туристической компании, на высоте около 4150 м не менее пяти альпинистов погибли. В последующие дни поступило сообщение о наступлении смерти ещё четырёх человек», — говорится в пресс-релизе СК.

Представитель краевого Центра обеспечения действий по ГО и ЧС рассказал РИА Новости, что ещё три человека вышли на связь с родственниками и сообщили, что здоровы. Они находятся в домике вулканологов на высоте 3,3 тыс. м, куда продвигается группа спасателей.

Поисково-спасательный отряд удалось доставить на отметку 1663 м вертолётом Ми-8 МЧС России. Высадить их на большей высоте не позволили сильный ветер и пепел, поднимающийся со склонов вулкана. Как сообщили в краевом ЦОД, спасатели со скалолазным снаряжением продвигаются к домику вулканологов на отметке 3,3 тыс. м. Следующим этапом будет подъём до высоты 4158 м. Отмечается, что операция осложняется сильным порывистым ветром и усиливающейся облачностью.

«Кроме того, на высоте 1,4 тыс. м находится ещё одна группировка спасателей — личный состав Камчатского спасательного центра и поисково-спасательного отряда краевого управления МЧС России, всего 24 человека. Они разбили на склоне базовый лагерь. Это сделано на случай, если в дальнейшем вертолёт не сможет по каким-либо причинам забрать спасателей и пострадавших и им потребуется помощь», — сообщили в пресс-службе ЦОД.

«Та работа, которую спасателям предстоит проделать, то есть спустить вниз оставшихся в живых и транспортировать тела погибших, — это совершенно нечеловеческая задача... Риск там превышает все допустимые пределы», — рассказал RT заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Александр Гофштейн.

© ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Задержан директор турфирмы

Тем временем в Новосибирске задержан гендиректор турфирмы «Экстрим тайм», которая организовала тур на Ключевскую сопку. По данным собеседника ТАСС в правоохранительных органах, в ближайшее время ожидается избрание меры пресечения подозреваемому. Ранее прокуратура области начала проверку компании на соблюдение законодательства о туристической деятельности, включая требования к гидам.

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела в связи с трагедией на Камчатке: по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Делом занимается группа из числа следователей по особо важным делам и криминалистов.

«Следователи осуществили выезд и осмотр места, с которого началось восхождение группы альпинистов, изъяты необходимые вещи и предметы. Установлены полные анкетные данные туристов, по мере возможности опрашиваются их родственники», — сообщили в СК.

По данным СМИ, гидами группы, совершавшей восхождение на вулкан, были Андрей Мищенко и Иван Алабугин. Друг последнего Никита Жижин рассказал RT, что Иван был опытным гидом и много раз водил тургруппы на вершины Алтайских гор. При этом мужчина констатировал, что маршрут на Ключевскую сопку технически сложный, поскольку там очень мало растительности и кислорода.

«Вулкан сложнее для восхождения, чем, к примеру, гора Белуха: подвижный грунт, камни слоями со льдом — это же вулкан. Чуть подтаял склон — всё поехало, и камнепад», — отметил другой знакомый гида Алексей Иванов.

В свою очередь, ранее сотрудничавшая с фирмой «Экстрим тайм» фотограф Евгения Маркова отметила, что организаторы и гиды в компании были профессиональными, все работали по договорам.

«Пока сложно сказать, что послужило причиной трагедии, так как горы — место непредсказуемое. В любой момент может налететь циклон. И, несмотря на профессионализм гидов, могут произойти ситуации, когда турист может оступиться, поставить ногу не туда и поскользнуться», — констатировала собеседница RT.

Вместе с тем в соцсетях и на специализированных сайтах встречаются негативные отзывы как о компании «Экстрим тайм», так и о её гидах.

Legion-Media

© Alexander Piragis

«Там десятки, сотни вариантов погибнуть»

Ранее председатель правления Ассоциации туриндустрии Камчатки Ирина Седова сообщила RT, что исчерпывающей информации о ЧП не будет, пока спасатели не доберутся до пострадавших: «Как так получилось? Что там произошло? Пока, к сожалению, никто не знает».

По словам гида по Камчатке Максима Галайды, Ключевская сопка, высота которой достигает порядка 4,75 тыс. м, — очень сложная вершина для восхождения.

«У нас на Камчатке содержание кислорода чуть меньше, чем на материке, в связи с тем, что влажность высокая. Поэтому горная болезнь. Вулкан — это не просто гора, а гора, которая сама себя насыпала. То есть он не является монолитным. Есть местами монолитные массивы, но есть места со шлаком, они очень сыпучие», — подчеркнул собеседник RT.

«В любой момент может произойти что-то такое, что человек преодолеть не может. Может, кто-то оступился, может, камень прилетел сверху, может, сбились с дороги, может, устали или пришла туча или облако, а может, был сильный ветер. Там десятки, сотни вариантов погибнуть», — добавил он.

При этом главный редактор газеты «Камчатское время» в беседе с радиостанцией BFM заявил, что конец августа — начало сентября — самое неудачное время для восхождения на вулкан из-за резкой смены погоды, что на высоте особенно опасно.