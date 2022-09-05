Задержан глава турфирмы: что известно о гибели девяти человек при восхождении на Ключевскую сопку на Камчатке
- Legion-Media
- © Alexander Piragis
Число погибших при восхождении на вулкан Ключевская сопка на Камчатке возросло до девяти, сообщили в Следственном комитете РФ. Всего в составе группы, которая 30 августа начала подъём на вершину, было десять туристов и два гида.
«По предварительной информации, 3 сентября 2022 года при восхождении на вулкан Ключевская сопка... группы туристов, прибывших из семи регионов России в составе десяти человек и двух гидов новосибирской туристической компании, на высоте около 4150 м не менее пяти альпинистов погибли. В последующие дни поступило сообщение о наступлении смерти ещё четырёх человек», — говорится в пресс-релизе СК.
Представитель краевого Центра обеспечения действий по ГО и ЧС рассказал РИА Новости, что ещё три человека вышли на связь с родственниками и сообщили, что здоровы. Они находятся в домике вулканологов на высоте 3,3 тыс. м, куда продвигается группа спасателей.
Поисково-спасательный отряд удалось доставить на отметку 1663 м вертолётом Ми-8 МЧС России. Высадить их на большей высоте не позволили сильный ветер и пепел, поднимающийся со склонов вулкана. Как сообщили в краевом ЦОД, спасатели со скалолазным снаряжением продвигаются к домику вулканологов на отметке 3,3 тыс. м. Следующим этапом будет подъём до высоты 4158 м. Отмечается, что операция осложняется сильным порывистым ветром и усиливающейся облачностью.
«Кроме того, на высоте 1,4 тыс. м находится ещё одна группировка спасателей — личный состав Камчатского спасательного центра и поисково-спасательного отряда краевого управления МЧС России, всего 24 человека. Они разбили на склоне базовый лагерь. Это сделано на случай, если в дальнейшем вертолёт не сможет по каким-либо причинам забрать спасателей и пострадавших и им потребуется помощь», — сообщили в пресс-службе ЦОД.
«Та работа, которую спасателям предстоит проделать, то есть спустить вниз оставшихся в живых и транспортировать тела погибших, — это совершенно нечеловеческая задача... Риск там превышает все допустимые пределы», — рассказал RT заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Александр Гофштейн.
- © ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Задержан директор турфирмы
Тем временем в Новосибирске задержан гендиректор турфирмы «Экстрим тайм», которая организовала тур на Ключевскую сопку. По данным собеседника ТАСС в правоохранительных органах, в ближайшее время ожидается избрание меры пресечения подозреваемому. Ранее прокуратура области начала проверку компании на соблюдение законодательства о туристической деятельности, включая требования к гидам.
Следственный комитет России возбудил два уголовных дела в связи с трагедией на Камчатке: по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Делом занимается группа из числа следователей по особо важным делам и криминалистов.
«Следователи осуществили выезд и осмотр места, с которого началось восхождение группы альпинистов, изъяты необходимые вещи и предметы. Установлены полные анкетные данные туристов, по мере возможности опрашиваются их родственники», — сообщили в СК.
По данным СМИ, гидами группы, совершавшей восхождение на вулкан, были Андрей Мищенко и Иван Алабугин. Друг последнего Никита Жижин рассказал RT, что Иван был опытным гидом и много раз водил тургруппы на вершины Алтайских гор. При этом мужчина констатировал, что маршрут на Ключевскую сопку технически сложный, поскольку там очень мало растительности и кислорода.
«Вулкан сложнее для восхождения, чем, к примеру, гора Белуха: подвижный грунт, камни слоями со льдом — это же вулкан. Чуть подтаял склон — всё поехало, и камнепад», — отметил другой знакомый гида Алексей Иванов.
В свою очередь, ранее сотрудничавшая с фирмой «Экстрим тайм» фотограф Евгения Маркова отметила, что организаторы и гиды в компании были профессиональными, все работали по договорам.
«Пока сложно сказать, что послужило причиной трагедии, так как горы — место непредсказуемое. В любой момент может налететь циклон. И, несмотря на профессионализм гидов, могут произойти ситуации, когда турист может оступиться, поставить ногу не туда и поскользнуться», — констатировала собеседница RT.
Вместе с тем в соцсетях и на специализированных сайтах встречаются негативные отзывы как о компании «Экстрим тайм», так и о её гидах.
- Legion-Media
- © Alexander Piragis
«Там десятки, сотни вариантов погибнуть»
Ранее председатель правления Ассоциации туриндустрии Камчатки Ирина Седова сообщила RT, что исчерпывающей информации о ЧП не будет, пока спасатели не доберутся до пострадавших: «Как так получилось? Что там произошло? Пока, к сожалению, никто не знает».
По словам гида по Камчатке Максима Галайды, Ключевская сопка, высота которой достигает порядка 4,75 тыс. м, — очень сложная вершина для восхождения.
«У нас на Камчатке содержание кислорода чуть меньше, чем на материке, в связи с тем, что влажность высокая. Поэтому горная болезнь. Вулкан — это не просто гора, а гора, которая сама себя насыпала. То есть он не является монолитным. Есть местами монолитные массивы, но есть места со шлаком, они очень сыпучие», — подчеркнул собеседник RT.
«В любой момент может произойти что-то такое, что человек преодолеть не может. Может, кто-то оступился, может, камень прилетел сверху, может, сбились с дороги, может, устали или пришла туча или облако, а может, был сильный ветер. Там десятки, сотни вариантов погибнуть», — добавил он.
При этом главный редактор газеты «Камчатское время» в беседе с радиостанцией BFM заявил, что конец августа — начало сентября — самое неудачное время для восхождения на вулкан из-за резкой смены погоды, что на высоте особенно опасно.