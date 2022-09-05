Три туриста на Ключевском вулкане вышли на связь с родными

Три туриста на Ключевском вулкане, где при восхождении погибли восемь человек, вышли на связь с родственниками. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя краевого ЦОД.

«Трое туристов на Ключевском вулкане, находившиеся на высоте 3,3 тыс. м, сообщили родственникам, что здоровы», — заявил он.

Отмечается, что погибли восемь туристов, ещё трое находятся в домике вулканологов. Судьба ещё одного человека остаётся неизвестной.

Ранее сообщалось, что вторая группа спасателей начала восхождение на вулкан Ключевской на Камчатке. При этом первая группа спасателей уже поднялась на высоту 2 тыс. м.

Заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Александр Гофштейн прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что вторая группа спасателей начала восхождение на вулкан Ключевской на Камчатке.

Также Newinform сообщал, что вертолёт Ми-8 МЧС России доставил личный состав поисково-спасательного отряда на вулкан Ключевской на отметку 1663 м.