военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

ТАСС: задержан директор турфирмы по делу о гибели туристов на вулкане Ключевская сопка

Короткая ссылка
Директор туристической фирмы «Экстрим тайм», организовавшей тур на вулкан Ключевская сопка на Камчатке, где при восхождении погибли, по последним данным, восемь туристов, задержан в Новосибирске.
ТАСС: задержан директор турфирмы по делу о гибели туристов на вулкане Ключевская сопка
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Обыски прошли, его задержали», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что вторая группа спасателей начала восхождение на вулкан Ключевской на Камчатке. При этом первая группа спасателей уже поднялась на высоту 2 тыс. м.

Заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Александр Гофштейн прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что вторая группа спасателей начала восхождение на вулкан Ключевской на Камчатке.

Также Newinform сообщал, что вертолёт Ми-8 МЧС России доставил личный состав поисково-спасательного отряда на вулкан Ключевской на отметку 1663 м.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить