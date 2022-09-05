ТАСС: задержан директор турфирмы по делу о гибели туристов на вулкане Ключевская сопка
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Обыски прошли, его задержали», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что вторая группа спасателей начала восхождение на вулкан Ключевской на Камчатке. При этом первая группа спасателей уже поднялась на высоту 2 тыс. м.
Заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Александр Гофштейн прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что вторая группа спасателей начала восхождение на вулкан Ключевской на Камчатке.
Также Newinform сообщал, что вертолёт Ми-8 МЧС России доставил личный состав поисково-спасательного отряда на вулкан Ключевской на отметку 1663 м.