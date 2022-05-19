Профориентация и организация досуга: в ГД внесли законопроект о создании движения детей и молодёжи «Большая перемена»

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о создании российского движения детей и молодёжи «Большая перемена». Участниками движения смогут стать школьники от шести лет, а также учащиеся колледжей и техникумов. По словам авторов инициативы, целями движения станет содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодёжи, участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации и организации досуга. С инициативой о создании детского движения к президенту Владимиру Путину в конце апреля обратилась школьница из Севастополя.

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о создании российского движения детей и молодёжи «Большая перемена». Документ размещён в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Целями движения, согласно пояснительной записке, станет содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодёжи, участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации и организации досуга.

Специалисты помогут подготовить молодых людей к полноценной жизни в обществе и сформировать их мировоззрение на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей и традиций народов РФ.

«Движение может преследовать также иные общественно полезные цели», — говорится в документе.

Участниками «Большой перемены» могут стать школьники от шести лет, а также учащиеся колледжей и техникумов. Кроме того, войти в движение смогут общественные объединения, НКО, общины коренных малочисленных народов и общественно полезные фонды.

«Коллективными участниками движения не могут быть иностранные агенты», — подчёркивается в законопроекте.

Также присоединиться к движению в качестве наставников смогут совершеннолетние граждане, завершившие освоение образовательных программ среднего общего или профессионального образования и участвующие в воспитании и организации досуга участников.

Возглавить наблюдательный совет нового движения может президент России Владимир Путин.

«Состав наблюдательного совета движения утверждается и изменяется президентом РФ. Члены наблюдательного совета движения вправе совмещать членство в наблюдательном совете движения с замещением государственной должности РФ или должности федеральной государственной службы», — отмечается в документе.

Законопроект был внесён в Госдуму 19 мая — в день 100-летия пионерской организации. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в России не намерены возрождать пионерию.

РИА Новости

© Сергей Гунеев

«Никто никакие пионерии, никакие организации возрождать не собирается. Это движение, причём не просто движение школьников, а более широких возрастных рамок — это и школьники, и уже молодёжь», — сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что идея основана на создании не организации, а движения в более гибком и широком формате, «под зонтиком которого» смогут двигаться уже существующие организации.

Инициативу создания детского движения 20 апреля на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» поддержал президент Владимир Путин. С соответствующим предложением к главе государства обратилась школьница из Севастополя Диана Красовская.

«Что касается организации детского движения. У нас есть различные направления. Но что касается общероссийского движения, то, конечно, над этим можно подумать. Только нужно сделать это незабюрокраченным образом, не так, чтобы это было откуда-то сверху навязано, в какие-то строгие формы погружено, нет. Это должно идти изнутри, снизу, а задача государства должна заключаться только в том, чтобы помочь и поддержать», — сказал Путин.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в разговоре с RT обратил внимание, что идея создания такого масштабного движения пришла от молодых людей, которым небезразлична судьба страны и которые видят своё будущее неразрывно связанным с историей России.

Он также пояснил, что движение ставит перед собой три цели.

«Воспитательная, когда вместе ребята начинают постигать смысл главных ценностных ориентиров, которые есть у каждого человека. Узнают, в чём заключается ценность дружбы, коллектива, добра — всех тех универсальных базовых позиций, необходимых для развития личности», — отметил он.

Инициатива также имеет образовательную цель — члены движения будут активно участвовать в формировании государственной образовательной политики России.

«Третье — это работа над созданием образа России будущего и воплощение его в жизнь. Я повторюсь, современная молодёжь нашей страны очень активна, ей не всё равно, в каком обществе, в каком мире предстоит жить», — пояснил депутат.

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова также подчеркнула, что идея создания движения принадлежит учащимся и не навязана сверху.

«Мы много говорим о патриотизме, о воспитании гражданственности, любви к Родине, знании истории, но это невозможно сделать без участия самих детей. Безусловно, участие в этой организации предполагается добровольным, но в то же время такие профильные ведомства, как Министерство просвещения, Федеральное агентство по делам молодёжи, Министерство культуры, Министерство спорта будут задействованы для того, чтобы вся палитра активности, направлений могла быть использована, и ведомства должны этому помогать и способствовать», — отметила сенатор.