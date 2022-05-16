Кравцов прокомментировал участие школьников Донбасса в конкурсе «Большая перемена»

Министр просвещения России Сергей Кравцов прокомментировал участие школьников и студентов колледжей Донбасса в конкурсе «Большая перемена».

Об этом сообщает Life.ru.

Презентация проекта прошла на площадке московской студии российского общества «Знание».

«Конкурс «Большая перемена» проходит под лозунгом «Здесь не оценивают, а ценят». В нём могут принять участие ученики с пятого по десятый класс и студенты колледжей. Регистрируйтесь, принимайте участие, и никакие препятствия вас не должны останавливать. Даже если вы не дойдёте до финала, то участие в конкурсе уже даст вам многое», — обратился к участникам Кравцов.

По его словам, к просветительским инициативам проекта «Россия — страна возможностей», конкурса «Большая перемена», общества «Знание» и Российского исторического общества активно привлекаются школьники из Донбасса.

Со своей стороны, глава Росмолодёжи Ксения Разуваева отметила, что «Большая перемена» создавалась как всероссийский конкурс, но к 2021 году он трансформировался в целое сообщество детей, педагогов и родителей, передаёт Newinform. Теперь к ним смогут присоединиться дети из ЛНР и ДНР.

Ранее сообщалось, что в конкурсе «Большая перемена» впервые примут участие школьники из ДНР и ЛНР.