Кравцов прокомментировал участие школьников Донбасса в конкурсе «Большая перемена»

Короткая ссылка
Министр просвещения России Сергей Кравцов прокомментировал участие школьников и студентов колледжей Донбасса в конкурсе «Большая перемена».
Кравцов прокомментировал участие школьников Донбасса в конкурсе «Большая перемена»
  • РИА Новости
  • © Александр Астафьев

Об этом сообщает Life.ru.

Презентация проекта прошла на площадке московской студии российского общества «Знание».

«Конкурс «Большая перемена» проходит под лозунгом «Здесь не оценивают, а ценят». В нём могут принять участие ученики с пятого по десятый класс и студенты колледжей. Регистрируйтесь, принимайте участие, и никакие препятствия вас не должны останавливать. Даже если вы не дойдёте до финала, то участие в конкурсе уже даст вам многое», — обратился к участникам Кравцов.

По его словам, к просветительским инициативам проекта «Россия — страна возможностей», конкурса «Большая перемена», общества «Знание» и Российского исторического общества активно привлекаются школьники из Донбасса.

Со своей стороны, глава Росмолодёжи Ксения Разуваева отметила, что «Большая перемена» создавалась как всероссийский конкурс, но к 2021 году он трансформировался в целое сообщество детей, педагогов и родителей, передаёт Newinform. Теперь к ним смогут присоединиться дети из ЛНР и ДНР.

Ранее сообщалось, что в конкурсе «Большая перемена» впервые примут участие школьники из ДНР и ЛНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить