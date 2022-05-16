В конкурсе «Большая перемена» впервые примут участие школьники из ДНР и ЛНР

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Школьники из Донецкой и Луганской народных республик впервые примут участие в новом сезоне всероссийского конкурса «Большая перемена», который входит в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей».
В конкурсе «Большая перемена» впервые примут участие школьники из ДНР и ЛНР
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление начальника управления президента России по общественным проектам Сергея Новикова.

«Большая перемена» перед каждым из вас в вашей жизни сейчас стоит. Нужно как можно больше это содержание (конкурса. — RT) донести до школьников Донецкой и Луганской народных республик, потому что вы, ребята, в первый раз в этом конкурсе будете принимать участие», — сказал он.

Он добавил, что в ДНР уже 27 тыс. школьников хотят зарегистрироваться для участия в конкурсе.

«Это много, это хорошо, это здорово. Это действительно создаёт для вас большие возможности», — отметил Новиков.

Ранее телеканал «360» рассказал о встрече донецкого школьника с главой Московской области Андреем Воробьёвым.

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