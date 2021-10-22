Проекты RT к 75-летию Победы и промо к юбилею телеканала — в финале Promax Global Excellence Awards

Проекты RT, приуроченные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, дипфейк-ролики телеканала и другие работы номинированы в 18 категориях Promax Global Excellence Awards 2021 — одной из самых престижных премий в области промо, маркетинга и дизайна.

Дипфейк-ролик RT к выборам президента США в 2020 году вышел в финал в категориях «Новости: Промо освещения выборов», «Самые забавные промо: Более 60 секунд» и «Новости/спецрепортаж: Лучшее промо программы». Во время предвыборной гонки RT представил ролик о том, как могла бы выглядеть работа Дональда Трампа на телеканале в случае его проигрыша на выборах.

Ролик «Без ума от RT» — номинант на Promax Global Awards в двух категориях. Авторы представили, что ведущие политики мира обсуждают со своими психологами накануне 15-летия RT. На «приёме у специалистов» оказались Дональд Трамп, Джо Байден, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Ролик выполнен с использованием технологии «дипфейк».

Промо освещения выборов в США в 2020 году стало финалистом в категории «Новости: Лучшее открывающее промо программы».

Ролик к 11-летию RT на испанском — в финале категории «Текущие события: Лучшее промо программы».

Масштабный исторический проект RT #СтраницыПобеды, приуроченный к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, претендует на победу в номинациях «Лучшее использование соцсетей для продвижения программы» и «Лучший серийный контент в соцсетях». #СтраницыПобеды рассказывают историю войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства на пяти платформах: Twitter, Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и YouTube.

Соцмедиапроект RT «Бесконечное письмо», созданный совместно со студентами Школы дизайна РАНХиГС и художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым, вышел в финал Promax Global Excellence Awards в категориях «Лучшая интеграция таланта в соцсетях», «Лучший серийный контент в соцсетях» и «Лучшее использование соцсетей для продвижения программы». «Бесконечное письмо» сочетает в себе строки из фронтовых писем с иллюстрациями на их основе. Сайт «Бесконечное письмо: веб-версия» стал финалистом в категории «Лучшие технические инновации: Цифровые платформы».

Видеосерия «Война: Детские рисунки в VR-анимации» — финалист в категории «Лучшие технические инновации: Цифровые работы». В проекте представлены детские рисунки военного времени в интерпретации известных художников, работающих в жанре виртуальной анимации.

Кроме того, в финал Promax Global Awards в различных категориях вышли четыре работы RT America.

Победители Promax Global Excellence Awards 2021 будут объявлены 18 ноября на онлайн-церемонии.

Международная ассоциация Promax — учредитель серии крупнейших и наиболее престижных премий в области телевизионного промо, маркетинга и дизайна.