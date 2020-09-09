Проморолики RT получили девять наград премии «Медиабренд»

Ролики RT к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, видео с участием легендарного тренера Жозе Моуринью, а также другие проекты канала завоевали девять наград — в том числе пять золотых — российской премии «Медиабренд».

Победителем в категории «Лучший проморолик спортивной программы, спортивного события» стал ролик с участием Жозе Моуринью, который сотрудничал с RT при освещении чемпионата мира по футболу в 2018 году в России, а также матчей плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2018/19. Победу в других категориях одержали серия промо к десятилетию RT на испанском, визуальное оформление программы «SophieCo. Визионеры» с Софико Шеварднадзе, проморолик программы Going Underground на RT UK и промо программы CrossTalk.

Серебро получили промо освещения RT выборов в Аргентине в 2019 году, ролик к 150-летию Ленина и проморолик проекта RT #ПочтаПобеды.

Промо освещения RT мероприятий к 75-летию Победы получило «бронзу» в категории «Лучший проморолик документальной, аналитической программы». RT провёл 9 мая спецэфир на всех языковых версиях канала, а также запустил к юбилею Победы масштабный соцмедиапроект #СтраницыПобеды и воссоздал момент исторического снимка, на котором советские солдаты водружают Знамя Победы над Рейхстагом в 1945 году.

В 2019 году RT завоевал главный приз премии «Медиабренд» в двух категориях, в 2018 году — в четырёх. Телеканал также является обладателем специальной награды, присуждённой в рамках ежегодной премии Союза журналистов России «Золотое перо» и «Премии Рунета». RT — единственный российский телеканал, девятикратно номинированный на престижную международную премию Emmy.

Премия «Медиабренд», учреждённая в 2011 году, присуждается за достижения в области телевизионного маркетинга, продвижения и дизайна.