Вышел шестой выпуск проекта «Военкоры»
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- РИА Новости
Маргарита Симоньян, Ольга Кирий, Антон Степаненко и Эдуард Бондаренко поделились воспоминаниями о том, как всё было на самом деле.
Кроме того, Роман Бабаян рассказал, как ему не разрешили работать в Беслане.
Телеканал RT запустил проект «Военкоры», в рамках которого известные военные корреспонденты делятся историями и личным опытом работы в горячих точках, а также обсуждают военные конфликты.
Ранее телеканал RT открыл приём заявок на участие в Khaled Alkhateb International Memorial Awards — ежегодной международной премии, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта.
Премия учреждена в память о погибшем в Сирии журналисте Халеде аль-Хатыбе, который сотрудничал с RT Arabic. В 2020 году она будет вручена в третий раз.