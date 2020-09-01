Вышел шестой выпуск проекта «Военкоры»

Вышел шестой выпуск проекта RT «Военкоры», посвящённый трагедии в Беслане 1 сентября 2004 года.

Маргарита Симоньян, Ольга Кирий, Антон Степаненко и Эдуард Бондаренко поделились воспоминаниями о том, как всё было на самом деле.

Кроме того, Роман Бабаян рассказал, как ему не разрешили работать в Беслане.

Телеканал RT запустил проект «Военкоры», в рамках которого известные военные корреспонденты делятся историями и личным опытом работы в горячих точках, а также обсуждают военные конфликты.

Ранее телеканал RT открыл приём заявок на участие в Khaled Alkhateb International Memorial Awards — ежегодной международной премии, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта.

Премия учреждена в память о погибшем в Сирии журналисте Халеде аль-Хатыбе, который сотрудничал с RT Arabic. В 2020 году она будет вручена в третий раз.