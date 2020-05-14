RT открыл приём заявок на Международную премию имени Халеда аль-Хатыба — 2020 для военкоров

Телеканал RT открыл приём заявок на участие в Khaled Alkhateb International Memorial Awards — ежегодной международной премии, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта. Премия учреждена в память о погибшем в Сирии журналисте Халеде аль-Хатыбе, который сотрудничал с RT Arabic. В 2020 году она пройдёт в третий раз.

Международная премия имени Халеда аль-Хатыба присуждается в трёх категориях: «Лучшая работа из зоны конфликта: Длинное видео», «Лучшая работа из зоны конфликта: Короткое видео», «Лучшая работа из зоны конфликта: Текст».

В первый год проведения премии в ней приняли участие работы на десяти языках более чем из 20 стран. Наград были удостоены конкурсанты из Ирака и Ирландии, рассказавшие о ситуации в Ираке и Сирии после изгнания боевиков ИГ*. Журналист из Сингапура стала обладателем премии за репортаж о захваченном террористами городе Марави на юге Филиппин. В состав жюри премии вошли видные иностранные и российские журналисты, в том числе Ирада Зейналова и Евгений Поддубный.

В 2019 году на победу претендовали работы из 25 стран. Лауреатами стали представители России, США, Италии и Индии, рассказавшие о конфликтах в Сирии, Ираке и Ливии. Вручение наград состоялось в рамках конференции RT Media TALK «В зоне конфликта: риски и ответственность журналистов». В ней приняли участие официальный представитель МИД России Мария Захарова, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, а также российские и зарубежные журналисты. Участники дискуссии обсудили проблемы объективности при освещении конфликтов, верификацию информации из горячих точек и другие вопросы современных медиа.

Победители третьей ежегодной премии Khaled Alkhateb InternationalMemorial Awards 2020 будут объявлены 30 июля — в годовщину гибели 25-летнего журналиста Халеда аль-Хатыба, сотрудничавшего с RT Arabic. Халед аль-Хатыб погиб в результате ракетного обстрела со стороны боевиков в сирийской провинции Хомс в 2017 году. В своих репортажах он освещал бои правительственных сил Сирии с террористами. В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Халеда аль-Хатыба медалью «За отвагу», которая была вручена его семье на первой церемонии вручения наград.

Подать заявку можно на сайте — https://award.rt.com.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.