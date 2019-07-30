Журналисты из России, США, Италии и Индии — победители международной премии RT для военкоров

Победителями международной премии RT Khaled Alkhateb Memorial Awards 2019 стали журналисты из России, США, Италии и Индии, рассказавшие о конфликтах в Сирии, Ираке и Ливии. Премия учреждена телеканалом в память о погибшем в Сирии в 2017 году журналисте Халеде аль-Хатыбе, который сотрудничал с RT Arabic.

Жюри Khaled Alkhateb Memorial Awards 2019 выбрало победителей в трёх категориях: «Лучшая работа из зоны конфликта: Короткое видео», «Лучшая работа из зоны конфликта: Длинное видео», «Лучшая работа из зоны конфликта: Текст». На победу претендовали журналисты из 25 стран.

«Работы конкурсантов пролили свет на конфликты в разных точках земного шара — от Латинской Америки до Юго-Восточной Азии. Каждая из них — это небольшой шаг на пути к миру. Жюри было нелегко, но пришлось выбрать лучших. В одной из категорий победителями стали сразу две работы, которые набрали одинаковое количество баллов», — сказала заместитель главного редактора RT Анна Белкина.

ПОБЕДИТЕЛИ:

1. «Лучшая работа из зоны конфликта: Короткое видео».

— Фаусто Билославо (Италия) «Битва за Триполи» (The Battle Of Tripoli).

Серия репортажей из столицы Ливии посвящена затянувшемуся противостоянию между правительством национального согласия (ПНС) и Ливийской национальной армией (ЛНА).

2. «Лучшая работа из зоны конфликта: Длинное видео».

— Амитабх Реви (Индия) «Пальмира: возродиться как феникс из пепла» (Palmyra Ravaged By Daesh, A Bid To Rise Like The Phoenix).

Работа рассказывает о сирийском городе Пальмире, внесённом в список наследия ЮНЕСКО и разрушенном боевиками «Исламского государства» (ИГ)*. Специалисты восстанавливают памятники истории в надежде вернуть городу статус туристического центра.

— Антон Степаненко (Россия) «Ракка. Жизнь после войны» (Raqqa. Life After War).

Сирийский город Ракка, который боевики ИГ назвали своей столицей, был практически полностью разрушен в ходе боёв с террористами и воздушных бомбардировок международной коалиции во главе с США. Фильм рассказывает о том, как местные жители борются за жизнь в этом городе-призраке.

3. «Лучшая работа из зоны конфликта: Текст».

— Кеннет Розен (США) «После ИГ» (After ISIS).

Серия статей рассказывает о жизни в приграничных районах Сирии и Ирака, разделённых стеной, которая была сооружена в 2018 году для защиты от боевиков ИГ.

В состав жюри Khaled Alkhateb Memorial Awards 2019 вошли военный корреспондент Евгений Поддубный, удостоенный за свою работу в Сирии и на Украине трёх телевизионных премий ТЭФИ, и журналист, телеведущая Ирада Зейналова, освещавшая захват заложников в школе Беслана, теракты в московском метро и другие международные события. Работы участников также оценивали журналист, писатель, эксперт в области внешней политики США и стран Латинской Америки Ева Голинджер, директор по развитию международной ассоциации вещателей AIB Том Рэгг, корреспондент RT International Мария Финошина и ведущий RT Arabic Салям Мусафир.

В 2018 году, в первый год проведения премии Khaled Alkhateb Memorial Awards, наград были удостоены конкурсанты из Ирака, Ирландии и Сингапура.

Вручение наград Khaled Alkhateb Memorial Awards 2019состоится в рамках конференции RT Media TALK «В зоне конфликта: риски и ответственность журналистов», которая пройдёт в Москве 2 октября. В ходе конференции медиаэксперты и ведущие представители СМИ обсудят, как меняется военная журналистика, возможна ли объективность при освещении конфликтов, сможет ли искусственный интеллект помочь в борьбе с фейк ньюз и другие важные вопросы современных медиа.

Журналист Халед аль-Хатыб, сотрудничавший с RT Arabic, попал под обстрел со стороны террористов ИГ в сирийской провинции Хомс 30 июля 2017 года. В своих репортажах он освещал бои правительственных сил Сирии с боевиками. Халеду аль-Хатыбу было 25 лет. Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении журналиста медалью «За отвагу», которая была вручена его семье на первой церемонии Khaled Alkhateb Memorial Awards в 2018 году.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.