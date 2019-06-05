Захарова рассказала о второй ежегодной премии имени Халеда аль-Хатыба

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга напомнила о проведении телеканалом RT ежегодной международной премии для военных корреспондентов Khaled Alkhateb Memorial Awards, учреждённой в 2018 году в память о погибшем в Сирии журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic.
Захарова рассказала о второй ежегодной премии имени Халеда аль-Хатыба
  • РИА Новости

«В этом году во второй раз телеканал RT проводит ежегодную международную премию, она вручается журналистам за лучшие работы из зон конфликтов — премия имени Халеда аль-Хатыба. Премия учреждена в память о погибшем в Сирии журналисте, он сотрудничал с арабской редакцией RT. В своих репортажах он освещал бои правительственных сил Сирии с террористами», — сказала она.

Дипломат напомнила, что в 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Халеда аль-Хатыба медалью «За отвагу», которая была вручена семье журналиста в ходе первой премии.

«Заявки на премию уже подают журналисты из других стран. Мы готовы оказать содействие в оперативном оформлении соответствующих документов. Победители будут объявлены 30 июля — в годовщину гибели Халеда аль-Хатыба», — добавила она.

Телеканал RT продлил до 24 июня приём заявок на участие в премии, которая будет присуждена в трёх категориях: «Лучшая работа из зоны конфликта: длинное видео», «Лучшая работа из зоны конфликта: короткое видео», «Лучшая работа из зоны конфликта: текст».

RT ведёт прямую трансляцию.

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