RT продлил приём заявок на международную премию имени Халеда аль-Хатыба
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Премия будет присуждена в трёх категориях: «Лучшая работа из зоны конфликта: длинное видео», «Лучшая работа из зоны конфликта: короткое видео», «Лучшая работа из зоны конфликта: текст».
Заявки уже подали журналисты из более чем десяти стран.
«Несмотря на то что наша премия вручается военкорам, прежде всего это премия мира. Ведь работа военного корреспондента — рассказывать правду о том, как ужасна война», — отметила заместитель главного редактора RT Анна Белкина.
Победители премии будут объявлены 30 июля — в годовщину гибели журналиста Халеда аль-Хатыба.
Подать заявку можно на сайте award.rt.com.
11 апреля RT объявил о старте приёма заявок на получение премии Khaled Alkhateb Memorial Awards.
Журналист Халед аль-Хатыб погиб в результате ракетного обстрела со стороны боевиков в сирийской провинции Хомс в 2017 году. В своих репортажах он освещал бои правительственных сил Сирии с террористами.
В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Халеда аль-Хатыба медалью «За отвагу», которая была вручена его семье на первой церемонии Khaled Alkhateb Memorial Awards.