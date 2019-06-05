RT продлил приём заявок на международную премию имени Халеда аль-Хатыба

Телеканал RT продлевает до 24 июня приём заявок на участие во второй ежегодной международной премии для военных корреспондентов Khaled Alkhateb Memorial Awards, учреждённой в 2018 году в память о погибшем в Сирии журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic.

Премия будет присуждена в трёх категориях: «Лучшая работа из зоны конфликта: длинное видео», «Лучшая работа из зоны конфликта: короткое видео», «Лучшая работа из зоны конфликта: текст».

Заявки уже подали журналисты из более чем десяти стран.

«Несмотря на то что наша премия вручается военкорам, прежде всего это премия мира. Ведь работа военного корреспондента — рассказывать правду о том, как ужасна война», — отметила заместитель главного редактора RT Анна Белкина.

Победители премии будут объявлены 30 июля — в годовщину гибели журналиста Халеда аль-Хатыба.

Подать заявку можно на сайте award.rt.com.

11 апреля RT объявил о старте приёма заявок на получение премии Khaled Alkhateb Memorial Awards.

Журналист Халед аль-Хатыб погиб в результате ракетного обстрела со стороны боевиков в сирийской провинции Хомс в 2017 году. В своих репортажах он освещал бои правительственных сил Сирии с террористами.

В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Халеда аль-Хатыба медалью «За отвагу», которая была вручена его семье на первой церемонии Khaled Alkhateb Memorial Awards.