RT открыл приём заявок на международную премию имени Халеда аль-Хатыба

Телеканал RT открыл приём заявок на участие в ежегодной международной премии для военных корреспондентов Khaled Alkhateb Memorial Awards, учреждённой в 2018 году в память о погибшем в Сирии журналисте Халеде аль-Хатыбе, который сотрудничал с RT Arabic.

Международная премия имени Халеда аль-Хатыба присуждается в трёх категориях: «Лучшая работа из зоны конфликта: длинное видео», «Лучшая работа из зоны конфликта: короткое видео», «Лучшая работа из зоны конфликта: текст».

Подать заявку можно на сайте https://award.rt.com.

Победители второй ежегодной премии Khaled Alkhateb Memorial Awards будут объявлены 30 июля — в годовщину гибели 25-летнего Халеда аль-Хатыба.

В первый год проведения премии в ней приняли участие работы на десяти языках более чем из 20 стран.

Наград были удостоены конкурсанты из Ирака и Ирландии, рассказавшие о ситуации в Ираке и Сирии после изгнания боевиков ИГ*.

Журналист из Сингапура получила премию за репортаж о захваченном террористами городе Марави на юге Филиппин.

В состав жюри премии вошли видные иностранные и российские журналисты, в том числе Ирада Зейналова и Евгений Поддубный.

Журналист Халед аль-Хатыб погиб в результате ракетного обстрела со стороны боевиков в сирийской провинции Хомс в 2017 году. В своих репортажах он освещал бои правительственных сил Сирии с террористами.

В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Халеда аль-Хатыба медалью «За отвагу», которая была вручена его семье на первой церемонии Khaled Alkhateb Memorial Awards.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.