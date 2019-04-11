RT открыл приём заявок на международную премию имени Халеда аль-Хатыба 2019

Телеканал RT открыл приём заявок на участие в Khaled Alkhateb Memorial Awards — ежегодной международной премии, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта. Премия учреждена в память о погибшем в Сирии журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic. В 2019 году она пройдет во второй раз.

Международная премия имени Халеда аль-Хатыба присуждается в трех категориях: «Лучшая работа из зоны конфликта: Длинное видео», «Лучшая работа из зоны конфликта: Короткое видео», «Лучшая работа из зоны конфликта: Текст».

Также по теме «Помогают зрителям понять суть военного конфликта»: в Москве вручили первые премии The Khaled Alkhateb Memorial Awards В Москве в первую годовщину гибели в Сирии 25-летнего стрингера RT Arabic Халеда аль-Хатыба прошла церемония вручения премии его имени...

В первый год проведения премии в ней приняли участие работы на десяти языках более чем из 20 стран. Наград были удостоены конкурсанты из Ирака и Ирландии, рассказавшие о ситуации в Ираке и Сирии после изгнания боевиков ИГ*. Журналист из Сингапура получила премию за репортаж о захваченном террористами городе Марави на юге Филиппин. В состав жюри премии вошли видные иностранные и российские журналисты, в том числе Ирада Зейналова и Евгений Поддубный.

Победители второй ежегодной премии Khaled Alkhateb Memorial Awards будут объявлены 30 июля — в годовщину гибели 25-летнего журналиста Халеда аль-Хатыба, сотрудничавшего с RT Arabic. Халед аль-Хатыб погиб в результате ракетного обстрела со стороны боевиков в сирийской провинции Хомс в 2017 году. В своих репортажах он освещал бои правительственных сил Сирии с террористами. В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Халеда аль-Хатыба медалью «За отвагу», которая была вручена его семье на первой церемонии Khaled Alkhateb Memorial Awards.

Подать заявку можно на сайте — https://award.rt.com.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.