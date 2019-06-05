RT продлил приём заявок на международную премию имени Халеда аль-Хатыба

Телеканал RT продлевает до 24 июня приём заявок на участие в Khaled Alkhateb Memorial Awards — ежегодной международной премии, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта. Премия учреждена в память о погибшем в Сирии журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic. В 2019 году она пройдёт во второй раз.

Заявки на премию уже подали журналисты из более чем десяти стран. Международная премия имени Халеда аль-Хатыба присуждается в трёх категориях: «Лучшая работа из зоны конфликта: Длинное видео», «Лучшая работа из зоны конфликта: Короткое видео», «Лучшая работа из зоны конфликта: Текст».

«Несмотря на то что наша премия вручается военкорам, прежде всего это премия мира. Ведь работа военного корреспондента — рассказывать правду о том, как ужасна война», — сказала заместитель главного редактора RT Анна Белкина.

В первый год проведения премии наград были удостоены конкурсанты из Ирака и Ирландии, рассказавшие о ситуации в Ираке и Сирии после изгнания боевиков ИГ*. Журналист из Сингапура получила премию за репортаж о захваченном террористами городе Марави на юге Филиппин. В состав жюри премии вошли видные иностранные и российские журналисты, в том числе Ирада Зейналова и Евгений Поддубный.

Победители второй ежегодной премии Khaled Alkhateb Memorial Awards будут объявлены 30 июля — в годовщину гибели 25-летнего журналиста Халеда аль-Хатыба, сотрудничавшего с RT Arabic. Халед аль-Хатыб погиб в результате ракетного обстрела со стороны боевиков в сирийской провинции Хомс в 2017 году. В своих репортажах он освещал бои правительственных сил Сирии с террористами. Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Халеда аль-Хатыба медалью «За отвагу», которая была вручена его семье на первой церемонии Khaled Alkhateb Memorial Awards.

Подать заявку можно на сайте https://award.rt.com.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.