RT выиграл премию Digiday Media Awards Europe, обойдя CNN, Sky News и Hearst UK

Документальный VR-фильм RT «Уроки Аушвица», приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), завоевал международную премию Digiday Media Awards Europe. Проект RT одержал победу над работами CNN, Sky News и Hearst UK.

«Уроки Аушвица» — это беспрецедентный видеопроект, который помог укрепить связь между поколениями. Этот мощный социальный эксперимент продемонстрировал, что молодые авторы могут самостоятельно рассказывать об истории и доносить её до других», — говорится в комментарии жюри Digiday Media Awards Europe.

Фильм «Уроки Аушвица», сочетающий в себе элементы виртуальной реальности и технологию объёмной съёмки, стал победителем в категории «Лучшее использование видео».

Лента создана совместно с VR-художником Денисом Семёновым на основе 3D-рисунков учащихся московской школы №548 в рамках соцмедиапроекта RT #СтраницыПобеды к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Вместе с командой RT старшеклассники посетили музей Аушвиц-Биркенау, расположенный на месте одноимённого лагеря смерти рядом с польским городом Освенцим, и отразили свои впечатления в объёмных рисунках. Музыку к фильму написал Пётр Термен, правнук советского изобретателя Льва Термена, создавшего электромузыкальный инструмент терменвокс.

Проект RT #СтраницыПобеды реализован на пяти социальных медиаплатформах: Twitter, Instagram, YouTube, Facebook и «Вконтакте». В Twitter команда проекта вела реконструкцию событий 1945 года — десятки исторических персонажей «в режиме реального времени» публиковали сообщения о последних месяцах войны. В Instagram RT создал «Бесконечное письмо» — молодые художники из Школы дизайна РАНХиГС нарисовали сотни иллюстраций к пронзительным строкам из фронтовых писем. В Facebook команда проекта разместила серию «Ожившие кадры» — анимированные фотографии времён войны. В соцсети «ВКонтакте» креативный продюсер RT Анна Фёдорова обсуждала наследие Великой Отечественной войны с гостями. На YouTube RT опубликовал документальный сериал «Азбука Победы: От Бреста до Рейхстага».

Проект RT #СтраницыПобеды уже завоевал награды ADC Awards, Webby Awards, Shorty Awards, Red Dot и других премий.

Digiday Media Awards Europe — международная премия, отмечающая организации, проекты и технологии, которые «модернизируют европейские медиа». Премия учреждена онлайн-журналом о цифровых СМИ Digiday.