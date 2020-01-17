RT Arabic запускает авторскую программу с известным арабским бизнесменом

RT запускает еженедельную авторскую программу с известным арабским предпринимателем Талалом Абу Газале, основателем TAG-Org — одной из ведущих международных компаний, которая предоставляет услуги в области финансов, IT-технологий, интеллектуальной собственности, образования. В программе на телеканале RT Arabic «Куда движется мир?» бизнесмен и визионер расскажет, как пережить финансовые трудности и заставить деньги работать.

«Талал Абу Газале одним из первых в арабском мире спрогнозировал последствия торговой войны между Китаем и США. Мы предложили ему провести 2020 год вместе со зрителями RT, чтобы помочь им грамотно распорядиться своими средствами», — сказала руководитель RT Arabic Майя Манна.

«RT пригласил меня делать свою авторскую программу. Я не утверждаю, что моё мнение единственно верное. Но я анализирую факты и делаю выводы, благодаря которым зрители смогут извлечь выгоду из экономического кризиса», — говорит Талал Абу Газале.

Премьерный выпуск еженедельной программы «Куда движется мир?» с Талалом Абу Газале состоится на RT Arabic 19 января 2020 года.

RT на арабском — №1 среди сайтов телеканалов в арабоязычном мире по аудитории, опережает Al Jazeera, Al Arabiya, CNN Arabic (SimilarWeb). RT Arabic также обгоняет арабоязычные версии всех иностранных для арабского региона новостных телеканалов (в том числе CNN, BBC, Sky News, DW, France 24, Euronews) по числу подписчиков в Facebook и по числу просмотров на YouTube. RT Arabic неоднократно становился призёром и финалистом различных международных премий, в том числе New York Festivals, AIB Awards и PromaxBDA. В 2017 году журналисты RT Arabic были отмечены премией Национального профсоюза журналистов Ирака, а также Союза журналистов Сирии.