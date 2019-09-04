Перевал Дятлова: видеоагентство RT Ruplty запустило интерактивный проект

Первое российское видеоагентство Ruptly, входящее в телесеть RT, запустило уникальный мультиплатформенный интерактивный проект «Дневник группы Дятлова: последняя страница», приуроченный к 60-летию трагической гибели девяти туристов на перевале Дятлова.

Иммерсивный проект основан на реальном дневнике группы Дятлова, личных записях и фотографиях участников экспедиции. С помощью материалов, собранных Ruptly, каждый сможет пройти по маршруту группы вплоть до места гибели туристов и провести своё расследование.

«Наш проект выходит за рамки привычной документалистики: мы собрали все версии произошедшего, а пользователи могут выбрать ту, которая кажется им наиболее вероятной», — отметила глава Ruptly Динара Токтосунова.

Команда видеоагентства повторила маршрут группы Дятлова и сняла кадры места, где были обнаружены тела студентов. Съёмки велись в том числе с помощью дрона. Журналисты Ruptly также поговорили с местными жителями, следователями и экспертами, которые рассказали о деталях экспедиции и поделились своими версиями трагедии. Проект включает эксклюзивные архивные записи и фотографии.

«Дневник группы Дятлова: последняя страница» реализуется на специальном сайте и трёх социальных медиаплатформах: Instagram, Telegram и «Вконтакте». Каждая платформа будет отличаться уникальным повествованием и форматом.

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Клиентами видеоагентства Ruptly, основанного в 2013 году, являются более 1200 медиакомпаний из более чем 100 стран. Видео Ruptly использовалось в эфире и на онлайн-порталах CNN, NHK, Al Jazeera, NBC, CGTN, Mail Online, VICE и других мировых СМИ. Ruptly награждено престижными премиями в сфере онлайн-журналистики: The Drum Online Media Awards в категориях «Лучший новостной сайт B2B» и «Коммерческая команда года»; золотом Shorty Awards за освещение протестов «жёлтых жилетов» в прямом эфире и золотом премии Digiday за «лучшее использование прямых трансляций через платформу Ruptly Live», а также призом бизнес-премии Stevie в Германии за «лучшую видеоплатформу для медиа в категории «Лучший продукт».