RT на испанском отметил 10 лет в эфире

Телеканалу RT на испанском языке, который впервые вышел в эфир в декабре 2009 года, исполнилось десять лет. За годы вещания журналисты RT en Español рассказали о важнейших событиях по всему миру, а также взяли более 100 интервью у лидеров латиноамериканских стран.

«Наши журналисты с одинаковым азартом снимают репортажи о мировой политике и об историях, важных для коренных народов Латинской Америки. Мы даём высказаться тем, кого игнорируют мейнстримовские СМИ. За это нас и любят зрители», — сказала руководитель RT на испанском Виктория Воронцова.

По данным исследования Ipsos, RT вошёл в топ-5 самых популярных международных новостных телеканалов по еженедельной аудитории в десяти странах Латинской Америки. Сайт RT на испанском уже больше года обходит по посещаемости испаноязычные версии BBC, Euronews, France 24 и teleSUR (SimilarWeb).

На YouTube RT en Español — №1 среди всех информационных телеканалов, вещающих на испанском языке. По числу просмотров RT на испанском обходит испаноязычные версии BBC, CNN, Euronews и teleSUR. По количеству просмотров видео на Facebook RT en Español опережает CNN en Español в 18 раз, BBC News Mundo — почти в десять раз (CrowdTangle, ноябрь 2019 года).

Находясь в самом центре событий, корреспонденты RT освещали миграционный кризис и волну протестов в Латинской Америке, движение за независимость в Каталонии, борьбу крестьян против крупных горнодобывающих компаний в Мексике и другие события. В ноябре 2019 года RT первым из международных СМИ записал большое интервью с избранным президентом Аргентины Альберто Фернандесом. Экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа ведёт на RT еженедельное политическое ток-шоу «Разговор с Корреа».

RT на испанском языке стал первым иностранным телеканалом, который запустил вещание в гостелесетях Аргентины и Венесуэлы, получив доступ к общенациональным аудиториям.

RT на испанском неоднократно становился призёром и финалистом различных международных премий, в том числе New York Festivals и Promax Awards. Запуск телеканала в 2009 году был отмечен номинацией на британскую премию Broadcast Digital Awards в категории «Лучший запуск канала». Четыре года подряд RT en Español удостаивался премии Клуба журналистов Мексики, в том числе «За рост и борьбу за свободу слова». В 2019 году RT стал обладателем ещё двух премий Клуба журналистов Мексики.